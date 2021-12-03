Эпидемиологи поспорили о мерах борьбы с "Омикрон"-штаммом COVID

Сегодня стало известно, что в суд на Всемирную организацию здравоохранения собрался подать владелец сети новосибирских клиник. Он требует от ВОЗ сменить название нового штамма и в принципе запретить использование слова "омикрон", поскольку именно этой буквой греческого алфавита называются и его предприятия.

Как передает Day.Az, в интервью РЕН-ТВ предприниматель заявил, что боится потерять клиентов. Впрочем, юристы отмечают, что никаких шансов выиграть иск практически нет и, скорее всего, речь идет о попытке пропиарить свою компанию на смертельно опасном заболевании.

Если же говорить об "омикроне" серьезно, то он продолжает распространяться по планете. В США подтверждено уже два случая, причем один из них касается человека, который в последнее время не посещал Африканский континент. Более того, власти Нью-Йорка вечером официально допустили, что новый штамм уже начал расползаться по этому мегаполису.

Сегодня ВОЗ призвала правительства всех стран удвоить усилия, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса, как минимум до тех пор, пока не появится больше информации об особенностях мутанта. Как подчеркивают в организации, время, чтобы остановить новый виток пандемии, пока еще есть. Но при этом в ВОЗ убеждены, что закрывать границы по-прежнему не стоит, хотя именно этот вариант остановки штамма кажется наиболее эффективным.