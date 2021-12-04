Талибы запретили принудительные браки в Афганистане. Из специального указа следует, что никто не может заставить женщину выйти замуж либо предлагать ее в качестве компенсации за прекращение племенной вражды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, руководство террористической организации также конкретизировало права жены в случае смерти мужа - вдова может повторно выйти замуж, претендовать на часть наследства, получить приданое в случае нового замужества.

В документе ничего не говорится о правах женщин на работу и образование. Афганские девочки в возрасте до 12 лет не ходят в школу с момента захвата власти талибами, большинству женщин до сих пор не разрешают вернуться на работу.

Защита прав женин одно из условий международного признания нового афганского правительства и разморозки финансовой помощи (до захвата власти эта цифра составляла 40% ВВП Афганистана.