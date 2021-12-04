https://news.day.az/world/1411602.html Началось последнее солнечное затмение года
Началось последнее солнечное затмение года
Началось последнее солнечное затмение года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси сообщили, что это будет полное солнечное затмение.
Затмение завершится в 13:37:26, его продолжительность составит 4 часа 8 минут. Частичное затмение будет наблюдаться на юге Австралии, Африки, Южной Америки, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а полное затмение - в Антарктиде.
Отметим, первое солнечное затмение года произошло 10 июня.
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