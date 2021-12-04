Началось последнее солнечное затмение года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси сообщили, что это будет полное солнечное затмение.

Затмение завершится в 13:37:26, его продолжительность составит 4 часа 8 минут. Частичное затмение будет наблюдаться на юге Австралии, Африки, Южной Америки, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а полное затмение - в Антарктиде.

Отметим, первое солнечное затмение года произошло 10 июня.