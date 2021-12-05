Акции протеста против вакцинации и ковид-паспортов прошли в Европе - ВИДЕО
Нидерланды
Тысячи людей прошли в субботу маршем по улицам Утрехта, протестуя против правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса. Три недели назад власти Нидерландов ввели частичную изоляцию: бары, рестораны и другие общественные места, в том числе магазины, не торгующие продуктами и предметами первой необхордимости, должны закрываться в 17:00, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Уровень заражения на этой неделе в королевстве начал немного снижаться, но остается близким к рекордным максимумам.
Австрия
Около 1200 полицейских были задействованы в Вене во время акций протеста против санитарных мер. Несколько человек были арестованы. Демонстранты снесли ограждения, и стражи порядка применили слезоточивый газ. Двое из них получили ранения в столкновениях.
Испания
Тысячи протестующих против вакцинации собрались в субботу в центре Барселоны. Они выступали против введния ковид-паспортов в испанской автономной области Каталония. Соответствующий закон вступил в силу в субботу после того, как суд удовлетворил запрос правительства области о правомочности введения этой меры.
В Испании уже вакцинировано около 90% той части населения, для кого прививка была рекомендована.
Франция
Тысячи медицинских работников и обслуживающего персонала больниц провели акцию протеста в Париже. Они прошли маршем по улицам столицы к зданию Министерства здравоохранения, требуя положить конец сокращению числа коек в государственных больницах и улучшения условий труда для работников, осуществляющих уход за больными. "Спаси свою больницу, когда-нибудь она спасёт тебя!" - написано на плакатах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре