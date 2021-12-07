В США более 280 детей-мигрантов воссоединятся со своими семьями

Министерство внутренней безопасности США заявило, что более 280 детей-мигрантов находятся в процессе воссоединения со своими семьями. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на представителя ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, в сентябре целевая группа по воссоединению семьи президента США Джо Байдена создала сайты на английском и испанском языках для разлученных семей. На сегодняшний день на сайте выявлено 284 ребенка-мигранта, которые должны в скором времени воссоединиться со своими семьями, отметили в ведомстве.

Байден остановил политику разлучения мигрантов с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы. Он также создал группу, которая занимается вопросами воссоединения такого рода семей. Глава Белого дома начал пересмотр введенных республиканцем Дональдом Трампом препятствий для миграционных потоков.

Байден еще во время избирательной кампании обещал значительно ослабить меры против мигрантов, введенные при Трампе. В результате после его инаугурации количество жителей Латинской Америки, пытающихся проникнуть в США, значительно увеличилось. Во многих случаях семьи отправляют детей через границу одних в расчете на то, что власти США будут вынуждены принять их и оказать им помощь.