Кадровый погром в Минобороны Армении

В министерстве обороны Армении начался кадровый погром. По сообщениям армянских СМИ, от должности освобожден генеральный секретарь Минобороны Артур Саркисян, передает Day.Az.

"Кстати, Никол Пашинян 27 июля 2020 года наградил Артура Саркисяна на основании положительного результата отчета Саркисяна за первое полугодие 2020 года. По нашим сведениям, уволен также заместитель генерального секретаря - начальника секретариата аппарата Минобороны Сурен Погосян", - пишут армянские СМИ.

Отмечается, что министр обороны Армении Сурен Папикян после назначения регулярно вызывает к себе сотрудников различных управлений Минобороны и лично знакомится с их функциями. По итогам встреч в руководящем составе Минобороны проведен определенный анализ и решено, что кадровые изменения должны начаться с сотрудников управлений, чтобы исключить сформировавшиеся в министерстве "традиции".

"Дело в том, что новоназначенному министру дали понять, что сотрудники управлений министерства взваливают друг на друга ответственность за свою работу и часто дело не двигается вперед. Чтобы исключить подобные случаи, в некоторых управления Минобороны вскоре начнутся повальные увольнения", - поясняют армянские СМИ.