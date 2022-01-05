https://news.day.az/world/1423319.html В Грузии выявили более 3 тыс. случаев заражения COVID-19
В Грузии выявили более 3 тыс. случаев заражения COVID-19
В Грузии за сутки выявлены 3 436 новых случаев заражения коронавирусом, 1 805 человек выздоровели, 32 - скончались, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране были проведены 40 377 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 945 609, при этом 906 708 человек выздоровели, 14 041 - скончались.
В настоящее время 48 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 353 - на стационарном лечении.
По состоянию на пятое января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 191 человек.
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