В Грузии выявили более 3 тыс. случаев заражения COVID-19

В Грузии за сутки выявлены 3 436 новых случаев заражения коронавирусом, 1 805 человек выздоровели, 32 - скончались, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 40 377 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 945 609, при этом 906 708 человек выздоровели, 14 041 - скончались.

В настоящее время 48 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 353 - на стационарном лечении.

По состоянию на пятое января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 191 человек.