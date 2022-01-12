Ситуация на Корейском полуострове может ухудшиться

Ситуация на Корейском полуострове имеет потенциал к ухудшению.

Об этом заявил в среду официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о влиянии ракетных запусков КНДР на обстановку в регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблема остается нерешенной. Ситуация имеет потенциал к ухудшению", - сказал он.

"Каждое сообщение о новом ракетном запуске со стороны КНДР чрезвычайно беспокоит", - отметил он. Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к возобновлению диалога "все заинтересованные стороны для полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова".

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты. Это могло произойти в рамках зимних военных учений.

Совет Безопасности ООН 10 января по запросу западных стран обсуждал ситуацию, связанную с проведением 5 января Пхеньяном испытаний, как предполагается, гиперзвуковой ракеты.