Аргентина страдает от беспощадной жары

В аргентине фиксируют рекордную жару. Там температура поднимается до +45°. Из-за этого начались проблемы с электроснабжением, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, Аргентина по крайней мере на некоторое время стала одним из самых горячих мест планеты - столбики термометров там показывают до плюс 45 градусов.

Из-за жары страдает столичный регион - в Буэнос-Айресе и на его окраинах возникли перебои с электричеством, сотни тысяч людей остались без света и кондиционеров. По данным The Watchers, примерно 743000 домохозяйств в Буэнос-Айресе потеряли электроэнергию. Отключение также повлияло на систему очистки воды.

Как ожидается, температура в стране будет оставаться очень высокой в течение всей недели. Метеорологи говорят, что волна жары зашкаливает и может установить рекорды в Аргентине.