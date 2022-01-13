Полицейский автомобиль сгорел в результате массового ДТП в Москве

"Огненное" ДТП с участием автомобиля ДПС произошло на МКАДе. Иномарка влетела в служебный автомобиль, когда полицейские оформляли другое ДТП. В результате аварии машина ГАИ вспыхнула и полностью сгорела, пострадал один из полицейских, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как стало известно РЕН ТВ, массовая авария произошла в районе 80-го километра МКАД утром 12 января. Водитель автомобиля Volvo совершил наезд на стоявшую в первой полосе служебную машину. Та от удара отлетела в ГАЗель и КамАЗ и зацепила одного из водителей и старшего лейтенанта полиции. В этот момент правоохранитель оформлял аварию ГАЗели и КамАЗа. От удара фургон и служебная машина загорелись, последняя сгорела полностью.

В результате наезда машины старший лейтенант получил компрессионный перелом поясничного позвонка и был госпитализирован. Водитель ГАЗели был доставлен в больницу с ушибленной раной глаза и ссадиной.

Напарник лейтенанта, а также другие участники аварии не пострадали.