https://news.day.az/world/1427120.html Российские миротворцы покинули Казахстан
Российские миротворцы покинули Казахстан
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, которые помогали устранить массовые беспорядки в Казахстане, покинули Алматы. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 15 самолетов Ил-76 и три самолета Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем военные вернутся в пункты постоянной дислокации.
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