Российские миротворцы покинули Казахстан

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, которые помогали устранить массовые беспорядки в Казахстане, покинули Алматы. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 15 самолетов Ил-76 и три самолета Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем военные вернутся в пункты постоянной дислокации.