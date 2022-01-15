Международный аэропорт Киева возобновил работу

Правоохранительные органы Украины проверили территорию Международного аэропорта Киев (Жуляны) после сообщения о его минировании. Взрывоопасных веществ не обнаружено, работа аэропорта возобновлена, передает Day.Az.

"Уже осмотрена территория [аэрогавани], взрывоопасных веществ не обнаружено. <...> Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - сообщили в субботу агентству Униан в полиции украинской столицы.

В связи с сообщением о минировании пассажиры аэропорта были эвакуированы. "Проводилась эвакуация 500 человек", - уточнили в полиции.

Согласно данным табло аэропорта, сейчас основная часть рейсов вылетает по расписанию.

Информация о том, что в аэропорту Киев проводится эвакуация, появилась в субботу днем.