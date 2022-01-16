В России не видят результатов в переговорах с США и НАТО

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. Как передает Day.Az, об этом сообщает посольство России в США в своем Facebook.

По словам Антонова, диалог пока не принес результатов, и его продолжение зависит от того, какой ответ дадут страны альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он отметил, что Россия к продолжению диалога готова.

Антонов также заявил, что ситуация на Украине не была в повестке переговоров, а лишь упоминалась в качестве второстепенной темы на консультациях НАТО в Брюсселе. Он назвал продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток одной из главных угроз нацбезопасности России.