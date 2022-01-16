https://news.day.az/world/1427279.html Британия отменит обязательный ПЦР-тест - Не для всех
Британия отменит обязательный ПЦР-тест - Не для всех
Великобритания отменит обязательный тест на COVID-19 для вакцинированных. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы планируем отменить все тесты на COVID-19 для вакцинированных путешественников к концу января", - сказал он.
О новых правилах будет объявлено 26 января. По предварительным данным, будут сняты и другие ограничения, в том числе обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте.
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