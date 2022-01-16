Британия отменит обязательный ПЦР-тест

- Не для всех

Великобритания отменит обязательный тест на COVID-19 для вакцинированных. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы планируем отменить все тесты на COVID-19 для вакцинированных путешественников к концу января", - сказал он.

О новых правилах будет объявлено 26 января. По предварительным данным, будут сняты и другие ограничения, в том числе обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте.