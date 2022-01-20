Главы МИД России и Ирана настроены на переговоры в Вене

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в изначальном виде.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам переговоров глав дипведомств в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - указали в министерстве.

Стороны затронули также отдельные вопросы мировой политики, в частности "сверили часы по другим ключевым темам региональной проблематики, включая Афганистан, Сирию, Закавказье и Каспий". Министры не оставили без внимания и перспективы развития российско-иранского взаимодействия, включая развитие политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества "с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов". "Условлено наращивать взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 на основе налаженного диалога между профильными ведомствами двух стран, - говорится в сообщении. - Условлено продолжать регулярный диалог по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес".

Главы МИД также подчеркнули, что первый визит в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси в соответствующей должности "открывает новую страницу в развитии двусторонних связей, создает прочный фундамент для углубления многопланового сотрудничества" между двумя странами.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. В четверг Раиси выступил в Госдуме РФ.