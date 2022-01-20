https://news.day.az/world/1428570.html Анкара рассчитывает провести у себя встречу Путина с Зеленским
Анкара рассчитывает провести у себя встречу Путина с Зеленским
Анкара рассчитывает провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом турецкий президент сказал на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Анкаре.
"Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. Мы придаем большое значение как визиту Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Мой визит в Украину запланирован на начало следующего месяца", - отметил он.
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