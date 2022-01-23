В США учительница скотчем приклеила медицинскую маску к лицу ученика

В одной из школ Пенсильвании учительница приклеила скотчем медицинскую маску к лицу ученика. Соответствующую фотографию распространили в соцсетях обеспокоенные родители. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство школы провело расследование и признало инцидент, позднее извинившись перед всеми родителями. В заявлении представителей школы говорится, что действия учителя не имели злого умысла, хотя были абсолютно неуместными и "неприемлемыми, независимо от контекста".

Однако жители штата считают, что случившееся вышло за рамки дозволенного и требуют более тщательного расследования.