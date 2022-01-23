Иран стремится к долгосрочному сотрудничеству с Турцией

Президенты Ирана и Турции в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние и региональные связи, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества и координации между Тегераном и Анкарой, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на Мehr.

Как отметил в ходе беседы Президент Ирана Ибрагим Раиси, имеется потенциал для развития отношений Тегерана и Анкары и сотрудничества в двустороннем и региональном форматах.

"Исламская Республика Иран в отношениях и сотрудничестве с Турцией имеет долгосрочное и всеобъемлющее видение, и мы приветствуем планирование стратегического сотрудничества с Турцией", - сказал он.

Раиси подчеркнул необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран как единственного способа достижения прочной безопасности и стабильности в разных частях региона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь выразил заинтересованность в скором посещении Тегерана, заявив, что Турция подготовила перечень различных направлений экономического сотрудничества для укрепления отношений с Исламской Республикой Иран.

Отметив продолжение поставок Ираном энергоносителей в Турцию, он сказал: "Турция рассматривает Иран как надежного поставщика энергоносителей и стремится повысить уровень своего сотрудничества с Тегераном".

Коснувшись визита Раиси в Москву и встречи с Владимиром Путиным, Эрдоган выразил надежду, что результаты и полезные достижения по итогам визита вскоре дадут о себе знать в различных сферах, подчеркнул поддержку Турции в достижении региональной безопасности.