В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию

Европейская манифестация за свободу против санитарных ограничений, связанных с пандемией ковида, началась в воскресенье в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, у Северного вокзала бельгийской столицы собрались несколько десятков тысяч человек, согласно оценкам охраняющих порядок сотрудников полиции.

Люди держат в руках плакаты с лозунгами: "Демократия - это свобода", "Нет QR-кодам!", "Нет коронавирусу общества!"

Акция организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В толпе участников акции много людей с флагами Фландрии (черный лев на желтом фоне), которые активно используют на акциях протеста сторонники праворадикальных фламандских партий.

Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов акции, в ней принимают участие жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, а также представители живущих в Брюсселе граждан многих других государств ЕС. "Мы рассчитываем, что на улицы выйдут свыше 100 тыс. человек", - заявил собеседник агентства.

"Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер", - заявил ТАСС один из участников акции, преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак.

Акция разрешена городскими властями. От Северного вокзала манифестанты пройдут колонной по бульварам Брюсселя до Европейского квартала, где вечером состоится их основной митинг. По всему маршруту движения колонны выставлено полицейское оцепление. В Европейском квартале развернуты как минимум два водомета. Движение транспорта в центре города в течение дня будет серьезно нарушено из-за перекрытия ряда основных городских артерий в центре столицы.