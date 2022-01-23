Хулуси Акар о переговорах Турции и США по F-16

Переговоры Турции и США в Вашингтоне по поставкам истребителей F-16 прошли позитивно.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN-Turk, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники сообщил, что США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 с целью усиления союзников по НАТО на Черном море.

"...Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными.

Мы четко изложили свою позицию. Объяснили, что это также будет способствовать усилению НАТО. Если Турция сильна, она сильна в НАТО. Сила Турции - это сила НАТО", - приводит слова Акара турецкая газета Milliyet.