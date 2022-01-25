КНДР осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея осуществила запуск двух крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Утром 25 января Северная Корея выпустила две неопознанные ракеты в сторону Восточного моря", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Объединенный комитет начальников штабов анализирует характеристики запущенных ракет.

20 января на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

За несколько дней до этого КНДР произвела запуск тактических управляемых ракет. Как сообщила Академия оборонных наук страны, запуск ракет осуществлялся с запада страны, и в ходе испытания система "точно поразила цель на острове" у восточного побережья.

16 января КНДР также запустила две баллистические ракеты, они пролетели порядка 300 км и упали в районе восточного побережья Северной Кореи.

Помимо этого, 5 и 11 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".