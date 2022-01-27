Назван ущерб экономике Германии от пандемии

Ущерб экономике Германии от пандемии за прошедшие два года превысил 300 млрд евро и на этом фоне правительство пересмотрело текущий прогноз роста ВВП. Вместе с тем эксперты уверены, что крупнейшая экономика Европы остается стабильной и уже к концу года вернётся к докризисному уровню, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил: "Пандемия коронавируса не ослабевает свою хватку дольше, чем мы могли себе представить, появились новые мутации. Но это не должно затмевать тот факт, что экономика Германии в целом очень прочная и рынок труда также очень устойчивый.

По оценкам экономистов, в текущем году рост ВВП Германии составит 3,6%. Инфляция в стране достигла максимального уровня за 30 лет, в минувшем декабре цены выросли на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Ориентированная на экспорт экономика Германии особенно уязвима к сбоям в цепочках поставок и нехватке сырья для производства, которые наблюдаются в мире на фоне пандемии. В связи с этим восстановление происходит медленнее чем во Франции и Италии.