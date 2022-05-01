https://news.day.az/world/1458338.html В Грузии выявлено 72 новых случая коронавируса
В Грузии выявлено 72 новых случая коронавируса
В Грузии выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Day.Az.
За последние сутки в стране выздоровел 161 человек. За последние сутки от коронавируса скончались трое пациентов.
За последние сутки в стране проведено 7 287 тестов, в том числе 5 617 экспресс-тестов на антиген и 1 670 ПЦР-тестов.
Всего в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения коронавирусом, из них 1 637 198 человек выздоровели, 16 810 умерли.
Всего было проведено 2 882 520 прививок, за день вакцинированы 425 человек.
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