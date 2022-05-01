В Грузии выявлено 72 новых случая коронавируса

В Грузии выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Day.Az.

За последние сутки в стране выздоровел 161 человек. За последние сутки от коронавируса скончались трое пациентов.

За последние сутки в стране проведено 7 287 тестов, в том числе 5 617 экспресс-тестов на антиген и 1 670 ПЦР-тестов.

Всего в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения коронавирусом, из них 1 637 198 человек выздоровели, 16 810 умерли.

Всего было проведено 2 882 520 прививок, за день вакцинированы 425 человек.