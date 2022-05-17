Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участия во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его заместитель Мирча Джоанэ.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это следует из изменений, внесенных в программу его встреч.
О причинах не сообщается.
Десятого мая стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома. Однако планировалось, что он примет участие в заседании ЕС во вторник после окончания карантина.
"Во вторник, 17 мая, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ примет участие во встрече Совета ЕС", - указывается в документе.
Ранее Столтенберг уже пропустил неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в минувшие выходные в Берлине. При этом он обратился к участникам по видеосвязи, а также дистанционно принимал участие в пресс-конференции.
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