Посольство США в Киеве возобновило работу

Американское посольство в Киеве в среду официально возобновило свою работу, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу в посольстве США в Киеве", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что над зданием посольства снова поднят флаг США. Госсекретарь Соединенных Штатов также указал, что предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".