https://news.day.az/world/1463049.html Посольство США в Киеве возобновило работу
Посольство США в Киеве возобновило работу
Американское посольство в Киеве в среду официально возобновило свою работу, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу в посольстве США в Киеве", - говорится в заявлении Блинкена.
Он отметил, что над зданием посольства снова поднят флаг США. Госсекретарь Соединенных Штатов также указал, что предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".
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