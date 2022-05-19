В США на дне высыхающего озера нашли человеческие останки

На другом континенте сейчас засуха, которая раскрыла жуткие секреты американской мафии, державшей в страхе Лас-Вегас и окрестности в 1970-80 годы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Крупнейшее озеро в штате Невада обмелело, и часть его превратилась в пустыню. И там, где было дно, обнаружены останки человеческих тел. Больше всего поразила вот эта страшная находка: жертву замуровали в металлическую бочку около 40 лет назад и утопили в озере.

Сейчас полицейские привлекают водолазов для того, чтобы внимательнее изучить, что еще скрыто на дне водохранилища.