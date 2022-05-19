ООН снизила прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,1% с предполагавшихся в январе 4%, в основном, из-за событий в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Глобальная инфляция, как ожидается, в этом году достигнет 6,7%, что более чем вдвое превосходит средний показатель за период 2010-2020 гг., который составлял 2,9%.

В 2023 году прогнозируется рост глобального ВВП на 3,1% против ожидавшихся ранее 3,5%.

"Мировая экономика, не успевшая полностью восстановиться после спада, связанного с пандемией, может оказаться на пороге нового кризиса в 2022 году, - сообщается в докладе, подготовленном Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. Отмечается, что военный конфликт в Украине "практически перечеркнул" процесс восстановления после пандемии, начавшийся в 2021 году.

Кроме масштабного гуманитарного кризиса в Европе события в Украине привели к дополнительному росту цен на продовольствие и сырьевые товары, а также усугубили инфляционное давление во всем мире. "Геополитическая неопределенность, вызванная конфликтом, негативно повлияла на степень делового доверия и инвестиции в производственный сектор и ухудшила экономические перспективы в краткосрочном плане. Разумеется, конфликт на территории Украины является не единственным фактором, который привел к пересмотру предыдущего прогноза", сообщили в департаменте.

Экономика Китая, по прогнозу ООН, увеличится на 4,5% в 2022 году, а не на 5,2%, как предполагалось ранее.

Подъем ВВП США составит 2,6% по итогам текущего года и 1,8% в следующем году.

Базовый прогноз подвержен серьезным рискам, связанным с дальнейшим обострением конфликта в Украине, возможностью новых вспышек пандемии COVID-19 и более быстрого, чем предполагалось, ужесточения кредитно-денежной политики в мире, вызванного высокими темпами инфляции.

В статистическом смысле понижение прогноза глобального роста в нашем докладе имеет много составляющих, но в первую очередь связано с более скромными ожиданиями в отношении двух ведущих экономик мира - Соединенных Штатов и Китая. Мы ожидаем, что рост американской экономики замедлится до 2,6% в 2022 году из-за высокого инфляционного давления - страна столкнулась с совершенно беспрецедентным за последние десятилетия, а точнее за четыре десятилетия, уровнем инфляции, негативно влияющим на частное потребление, говорится в докладе.

В число других факторов входят агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и укрепление доллара США, что негативно повлияло на внешнюю торговлю.

Прогноз роста для Европейского союза также пересмотрен в сторону ухудшения - до 2,7% с 3,9%. Резкий рост цен на энергоносители представляет собой серьезный негативный шок для региона. Внезапное прекращение поставок нефти и природного газа из России, вероятно, приведет к рецессии во многих странах ЕС, отмечается в сообщении.

В 2020 году Евросоюз импортировал 57,5% от общего объема потребляемой энергии, при этом на импорт из РФ приходилось почти 25%. Инфляция во всем Европейском союзе резко ускорилась в 2021-2022 гг., достигнув во многих странах максимума за несколько десятилетий. В результате быстро растущие расходы сократили бюджеты домохозяйств и повлияли на частное потребление, а также побудили компании сокращать или откладывать инвестиции.