США столкнулись с последствиями изменения климата

Национальная метеорологическая служба предупредила об аномальной жаре на северо-востоке США, которая может стать рекордной для мая. В частности, высокие температуры затронут районы от Нью-Джерси до Новой Англии, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Нью-Йорке температура поднимется до 34 градусов 21 мая и спадет на следующий день. В Трентоне и Филадельфии она может достичь 36 градусов, которые при высокой влажности будут ощущаться как 37. В Бостоне, куда жара еще не добралась, ожидается 34-35 градусов, а в Берлингтоне (штат Вермонт) - 29. Несмотря на то, что жара будет краткосрочной, она нетипична для этого региона. На востоке США погода редко достигает таких высоких значений, поскольку для Атлантики все еще характерны низкие температуры, заявил эксперт метеослужбы в Аптоне Мэтт Вунш.

Изнуряющая жара, с которой столкнулись США, стала последствием серьезных климатических изменений по всему миру. Например, во Франции наблюдается самый жаркий май за всю историю. Это может уничтожить урожай пшеницы - самый крупный в Евросоюзе. А температура в Индии уже в мае поднялась выше 50 градусов по Цельсию.