Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Обсуждены заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и региональные события, включая войну между Украиной и Россией.
Президент Эрдоган заявил, что отношения Швеции и Финляндии с лицами и так называемыми структурами, подконтрольными террористической организации PKK/YPG, представляют собой основную проблему.
Глава государства отметил, что в Анкаре должны убедиться, что Финляндия и Швеция будут поддерживать ценности НАТО и что законные интересы Турции будут учтены.
Президент Эрдоган также указал на недопустимость игнорирования справедливой реакции турецкой общественности на заявку о членстве в НАТО стран, поддерживающих терроризм.
Лидеры обменялись мнениями и относительно состояния двусторонних турецко-британских отношений.
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