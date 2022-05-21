Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и региональные события, включая войну между Украиной и Россией.

Президент Эрдоган заявил, что отношения Швеции и Финляндии с лицами и так называемыми структурами, подконтрольными террористической организации PKK/YPG, представляют собой основную проблему.

Глава государства отметил, что в Анкаре должны убедиться, что Финляндия и Швеция будут поддерживать ценности НАТО и что законные интересы Турции будут учтены.

Президент Эрдоган также указал на недопустимость игнорирования справедливой реакции турецкой общественности на заявку о членстве в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Лидеры обменялись мнениями и относительно состояния двусторонних турецко-британских отношений.