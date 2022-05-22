https://news.day.az/world/1463986.html В Японии заявили о сильнейшем экономическом кризисе Германии
В Японии заявили о сильнейшем экономическом кризисе Германии
Уход от российской энергетики вызвал крупнейший экономический кризис в Германии, что повышает риск стагфляции. Об этом сообщает японская Yahoo News Japan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором", - отметили в издании.
В публикации добавили, что наложение эмбарго на российские энергоресурсы приведет к падению ВВП страны на 5% сроком до двух лет.
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