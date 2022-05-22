В Японии заявили о сильнейшем экономическом кризисе Германии

Уход от российской энергетики вызвал крупнейший экономический кризис в Германии, что повышает риск стагфляции. Об этом сообщает японская Yahoo News Japan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Германии вырос риск стагфляции из-за снижения темпов роста в результате сокращения поставок энергоносителей. Правительство страны оказалось перед трудным выбором", - отметили в издании.

В публикации добавили, что наложение эмбарго на российские энергоресурсы приведет к падению ВВП страны на 5% сроком до двух лет.