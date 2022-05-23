Эрдоган обрушился с критикой на премьера Греции

Президент Турции Реджп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис больше не существует для него после его критики Турции во время его недавней поездки в США, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В телеобращении после заседания кабинета министров Эрдоган сказал, что Мицотакис выступил против Турции, и призвал Конгресс США не разрешить продажу Турции истребителей F-16.

"Мы договорились с ними, что в наши переговоры не должны привлекаться третьи страны. Несмотря на это, на прошлой неделе премьер Греции был с визитом в США, где выступил в Конгрессе и призвал их не продавать нам F-16. После этого он для меня больше не существует. Я никогда не соглашусь с ним встречаться", - заявил Эрдоган.