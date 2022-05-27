Момент обрушения фасада жилого дома в России - ВИДЕО
На камеры видеонаблюдения попал момент обрушения облицовки фасада жилого дома в Москве.
Инцидент, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, произошел на северо-западе столицы 26 мая.
Как видно на публикуемых кадрах, вокруг здания на улице Авиационной была натянута красная сетка, однако эта мера предосторожности не спасла припаркованные внизу машины от повреждений: крупные фрагменты фасада рухнули прямо на транспортные средства.
У стены дома также был припаркован мотоцикл, который обильно засыпало частями кирпичей.
К счастью, в момент происшествия около дома не было людей.
Прокуратура Северо-Западного административного округа проводит проверку по факту произошедшего.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре