Момент обрушения фасада жилого дома в России

На камеры видеонаблюдения попал момент обрушения облицовки фасада жилого дома в Москве.

Инцидент, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, произошел на северо-западе столицы 26 мая.

Как видно на публикуемых кадрах, вокруг здания на улице Авиационной была натянута красная сетка, однако эта мера предосторожности не спасла припаркованные внизу машины от повреждений: крупные фрагменты фасада рухнули прямо на транспортные средства.

У стены дома также был припаркован мотоцикл, который обильно засыпало частями кирпичей.

К счастью, в момент происшествия около дома не было людей.

Прокуратура Северо-Западного административного округа проводит проверку по факту произошедшего.