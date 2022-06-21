Премьер Израиля поручил подготовить план передачи главе МИД своих полномочий

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет поручил во вторник главе Совета по национальной безопасности Эялю Хулате и своему военному секретарю подготовить план транзита премьерских полномочий министру иностранных дел страны Яиру Лапиду в рамках ротации на посту руководителя кабмина в преддверии ожидаемого на следующей неделе роспуска Кнессета (парламента). Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Беннет поручил директору Совета по национальной безопасности Эялю Хулате и своему военному секретарю Ави Гилу подготовить тщательный и подробный план транзита [власти], который фокусируется на основных вопросах дипломатии и безопасности, к дате транзита", - говорится в заявлении.

Голосование в Кнессете по законопроекту о роспуске парламента ожидается в начале следующей недели, после чего досрочные парламентские выборы будут назначены на конец октября, утверждает израильское государственное радио Kan.

В понедельник Беннет и Лапид договорились о роспуске Кнессета через неделю и о передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. Коалиция во главе с партиями "Ямина" Беннета и "Еш атид" Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.

Kan отмечает, что основной причиной предстоящего роспуска Кнессета стала неспособность правящей коалиции обеспечить необходимое большинство законопроекту о продлении на очередные пять лет истекающего 1 июля срока действия постановления по применению израильского законодательства в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Этот временный нормативный акт, распространяет, в частности, израильское уголовное, налоговое и электоральное право, а также социальные выплаты на поселенцев. Он действует с 1967 года и продлевается каждые пять лет.

7 июня Кнессет после длившегося более трех часов обсуждения отклонил в первом чтении этот законопроект. В дальнейшем коалиция выставляла его на голосование, но снимала, так и не добившись необходимого большинства в 120-местном парламенте. В случае роспуска парламента применение израильского законодательства в еврейских поселениях на Западном берегу будет автоматически продлено на пять месяцев, отмечает Kan.