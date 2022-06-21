https://news.day.az/world/1472738.html "Вкусная" трасса: кадры последствий выпадения из фуры 25 тонн арбузов - ВИДЕО
"Вкусная" трасса: кадры последствий выпадения из фуры 25 тонн арбузов - ВИДЕО
Загородная трасса в Казахстане в одно мгновенье превратилась в ягодное поле. У одного из грузовиков сломался борт кузова, и на дорогу высыпалось 25 тонн арбузов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате большинство спелых плодов было безвозвратно испорчено. Все, что смог водитель фуры, лишь сесть рядом с машиной и с горечью схватиться за голову, наблюдая как другие авто проезжают по его арбузной поляне.
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