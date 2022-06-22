https://news.day.az/world/1472891.html В Турции начался лесной пожар
В Турции начался лесной пожар
Лесной пожар начался в турецкой провинции Мугла, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, ведутся работы по тушению пожара.
По последней информации, справиться с огнем невозможно из-за сильного ветра. С наступлением темноты самолетам и вертолетам стало труднее участвовать в тушении огня.
Местные власти взяли под контроль дороги, ведущие к месту пожара.
Отмечается, что на месте пожара задействовано большое количество пожарных машин и около 600 человек личного состава.
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