Мужчина усмирил крокодила при помощи сковородки

В Австралии владелец паба усмирил разбушевавшегося крокодила несколькими ударами сковородкой по голове и носу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Момент противостояния Кая Хансена и двухметровой рептилии попал на видео. На кадрах видно, как мужчина уверенно отвешивает крокодилу несколько ударов сковородой, а затем животное быстро уползает к реке.

Мужчина объяснил, что при помощи кухонной утвари защищал паб и его посетителей. Так как крокодил подошел слишком близко и начал проявлять агрессию, Хансену пришлось атаковать его первым.

Это не первое сражение предпринимателя с рептилией. В 2018 году его собаку схватил и съел трехметровый крокодил. Мужчина отчаянно пытался спасти питомица, но все усилия были тщетны. Он признался, что не боится крокодилов и реагирует на них, как на обычных животных.