Непал перенесет базовый лагерь Эвереста

Непал рассматривает возможность перемещения базового лагеря Эвереста из-за экологических проблем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам генерального директора Департамента туризма Непала Таранатха Адхикари, расположение базового лагеря подвергается риску из-за таяния близлежащего ледника Кхумбу.

"Мы получили рекомендации от многочисленных заинтересованных сторон по перемещению базового лагеря. Хотя никаких решений еще не принято, мы очень серьезно относимся к этим предложениям", - сказал Адхикари CNN.

Такие рекомендации дают местные жители, альпинисты и эксперты по окружающей среде.

Однако какие-либо серьезные изменения в отношении Эвереста, высочайшей вершины мира, не будут осуществляться в спешке.

Поскольку исследования можно проводить только весной, на принятие решения может уйти 2-3 года. Некоторые исследования проводились во время весеннего альпинистского сезона этого года, пик которого обычно приходится на май.

Как только заинтересованные стороны завершат свое исследование, им, вероятно, потребуется представить предложение правительству Непала. Кабинет министров Непала будет иметь последнее слово в этом решении.

Это не первый раз, когда заинтересованные стороны бьют тревогу по поводу экологического ущерба на горе Эверест.

Исследование, опубликованное ранее в этом году в журнале Nature Portfolio Journal of Climate and Atmospheric Science, показало, что лед, образовавшийся на леднике Южное седло в течение 2000 лет, растаял примерно за 25 лет .

Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата в Университете штата Мэн, сказал CNN, что постоянные восхождения сильно отразились на горе.

Нахождение баланса между желанием альпинистов подняться на Эверест и потребностями местных сообществ было постоянной проблемой в Непале.

Туризм является четвертой по величине отраслью в стране, в которой в той или иной форме занято 11,5% непальцев, будь то работа в отеле или гостевом доме или сопровождение иностранных туристов в самые высокие горы мира.

Разрешение на восхождение на Эверест стоит минимум $11 000.

Риски альпинизма также очень серьезны. В 2015 году Непал запретил альпинистам-новичкам подниматься на Эверест из соображений безопасности и перенаселенности базового лагеря.

Если позволить слишком большому количеству альпинистов подняться в течение короткого промежутка времени, разрешенного погодой, это может привести к "пробкам", которые часто имеют смертельные последствия.

Базовый лагерь горы Эверест находится на высоте 5 400 метров над уровнем моря. Предлагаемое место для нового базового лагеря может быть на 200-300 метров ниже текущей высоты.