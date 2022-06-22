Британцу запретили работать в полиции после подделки теста на COVID-19

В Англии мужчине запретили работать в полиции из-за фальсификации теста на COVID-19, пишет издание Complex. Мужчина подделал результат, чтобы получить отгул, но был разоблачен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший полицейский-стажер Ахмед Анвари дорисовал полоску на тесте на коронавирус, чтобы получить положительный результат. После этого он сфотографировал устройство и отправил начальству, попросив отгул. Впрочем, руководитель мужчины сразу понял, что его пытаются обмануть.

Начальник Ахмеда попросил того переделать тест и прислать фото без следов монтажа, а потом пройти еще одно тестирование по видеосвязи. Анвари, понимая, что на этот раз обмануть не получится, признался, что подделал результат, после чего уволился.

Кроме того, дело британца оказалось в суде. После всех разбирательств ему запретили работать в полиции. Сам Ахмед не присутствовал на заседании.