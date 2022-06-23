Кадры последствий мощного смерча в Сочи

"Красиво - когда смерч вдалеке. Страшно - когда он выходит на берег, как в Лазаревском", - сказано в посте.

На опубликованных кадрах можно увидеть разрушенное кафе на набережной и взволнованных людей.

Накануне в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня. Сообщалось, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также в МЧС предупредили, что наравне с ливнями возможен сход селевых потоков небольшого объема, а также формирование смерчей над морем в районе Магри - Веселое до субботы, 25 июня.