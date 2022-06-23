Погибли двое военнослужащих турецкой армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.

В сообщении отмечается, что в ходе операции "Eren Abluka-18" против террористов в Диярбакыре погибли двое военнослужащих, один получил ранения.

Для нейтрализации террористов были привлечены дополнительные силы.