https://news.day.az/world/1473300.html Погибли двое военнослужащих турецкой армии
Погибли двое военнослужащих турецкой армии
Погибли двое военнослужащих турецкой армии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.
В сообщении отмечается, что в ходе операции "Eren Abluka-18" против террористов в Диярбакыре погибли двое военнослужащих, один получил ранения.
Для нейтрализации террористов были привлечены дополнительные силы.
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