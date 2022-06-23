Полиция Берлина запретила машинам Tesla заезжать на свои объекты

Правоохранительные органы Берлина приняли решение запретить автомобилям марки Tesla заезжать на части территории своих объектов и парковаться там, поскольку камеры, установленные на транспортных средствах, "слишком интенсивно снимают их окружение". Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, стражи порядка опасаются проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Запрет распространяется на объекты главного управления полиции и земельного ведомства по уголовным делам Берлина. Проблема заключается в том, что камеры в автомобилях Tesla снимают постоянно. Таким образом, они могут записывать сотрудников полиции, полицейские машины, охрану помещений полиции или других людей в помещении.

Как указали в правоохранительных органах, видео будут "постоянно храниться" на серверах европейской штаб-квартиры Tesla в Нидерландах. Как именно обрабатываются записи, не уточняется. В то же время подчеркивается, что полиция заметила проблему еще в январе. Причиной стал репортаж на телеканале ZDF. Тогла полиция узнала, что "все модели автомобилей от производителя Tesla делают постоянные, независимые от событий видеозаписи всего окружения транспортного средства и экспортируют эти записи".

Полиция также рассматривает и другие меры, в частности создание специальных дорожек и парковочных мест для автомобилей Tesla, которые были бы огорожены от "чувствительных" территорий.

В современных автомобилях Tesla есть несколько камер, например для помощи при парковке. Восемь камер обеспечивают круговое наблюдение за окружающей средой с охватом в 360 градусов. Системы используются для помощи водителю и полуавтономного вождения. Но они также функционируют как так называемые видеорегистраторы, которые постоянно снимают, чтобы иметь возможность понять, что произошло, например, после аварии.

Кроме того, с 2019 года Tesla предлагает "сторожевой режим", который владельцы машины должны сознательно активировать. Даже если автомобиль припаркован, камеры постоянно снимают окрестности и записывают действия, как только срабатывает сигнализация приближения.