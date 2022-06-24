Центробанк Турции оставил процентную ставку без изменений

Центральный банк Турции 23 июня принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 14 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Решение обнародовано в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике ЦБ Турции.

В сообщении Совета ЦБ отмечается, что регулятор продолжит меры макропруденциальной политики и при необходимости задействует дополнительные рычаги.

"Растущие геополитические риски оказывают негативное влияние на мировую экономику, снизив темпы роста в первой половине текущего года. На фоне растущей неопределенности на финансовых рынках, регуляторы многих стран используют новые механизмы поддержки экономики, пытаясь найти выход из ситуации", - отметили в турецком ЦБ.

Центробанк Турции продолжит шаги по повышению эффективности финансовых механизмов гарантирования и ликвидности, говорится далее в сообщении.