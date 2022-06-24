Стало известно, сколько миллионов жизней на Земле спасла вакцинация
Эпидемиологи из Великобритании выяснили, что массовая вакцинация населения Земли от коронавирусной инфекции уменьшила число ее потенциальных жертв примерно на 20 млн.
Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы провели пока самую полную оценку того, как вакцинация от COVID-19 повлияла на человечество на глобальном уровне. Важно подчеркнуть, что около 7,5 млн спасенных жизней приходится на вакцины, распределенные в рамках программы COVAX, которая была запущена ВОЗ для обеспечения равного доступа к прививкам", - заявил научный сотрудник Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Оливер Уотсон, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
После начала пандемии ученые из России, США, Китая и множества других стран мира разработали несколько десятков вакцин, существенно снижающих риск заражения SARS-CoV-2 и вероятность развития тяжелых форм COVID-19. По статистике ВОЗ, медики ввели в организм пациентов свыше 12 млрд доз, причем в некоторых странах мира охват вакцинации составляет свыше 90%.
Уотсон и его коллеги получили первые оценки того, как массовая вакцинация населения повлияла на частоту смерти пациентов от COVID-19 на глобальном уровне. Для этого ученые объединили и проанализировали данные по числу привитых людей и уровню заболеваемости, которые были собраны специалистами профильных ведомств в 185 странах - участницах ООН.
Глобальные результаты вакцинации
Эти данные эпидемиологи использовали для создания компьютерной модели того, как распространялась инфекция по Земле с учетом, как на этот процесс влияла вакцинация населения в тех или иных странах. Результаты этих расчетов ученые сравнили с тем, как развивалась бы ситуация в том случае, если бы вакцины от COVID-19 не были созданы.
В данном случае, как отмечают Уотсон и его коллеги, пандемия бы унесла значительно большее число жизней, около 31,4 млн. Вакцинация, как показывают расчеты эпидемиологов, уменьшила этот показатель примерно на 63% (19,8 млн человек) с учетом всех проявлений избыточной смертности. При этом число смертей, непосредственно связанных с инфекцией, снизилось на 79% (14,4 млн случаев гибели пациентов).
Около двух третей этих спасенных жизней (12,2 млн человек), в соответствии с расчетами эпидемиологов, приходится на страны с высоким и средним уровнем дохода. В свою очередь программа COVAX позволила спасти примерно 7,5 млн жителей развивающихся стран, куда были завезены вакцины в рамках данной инициативы ВОЗ.
Этот показатель, по словам Уотсона и его коллег, можно было бы повысить на дополнительные 600 тыс. спасенных жизней, если бы программа COVAX была реализована полностью и все участвующие в ней страны вакцинировали около 40% населения. Особенно сильно от этого пострадали страны Африки и восточного Средиземноморья, подытожили эпидемиологи.
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