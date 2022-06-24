Школа в Техасе ввела запрет для учащихся

Школа в Техасе ввела новые правила для учащихся. Как сообщает KSAT, детям запретили надевать любую одежду с капюшонами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Под запрет попали худи, толстовки и куртки. Также юбки, платья и шорты теперь разрешено носить только ученикам до четвертого класса.

В заявлении школьного округа сообщается, что дресс-код "установлен для повышения самооценки учащихся, преодоления социально-экономических различий между и поощрения позитивного поведения, которое повышает безопасность в школе и улучшает учебную среду".

Новая норма вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Многие родители указывали на то, что запрет является избыточным и ничем не обоснованным. Представители школьного округа, в свою очередь, сообщили, что детям с ранних лет прививается культура дресс-кода, что будет крайне полезно при дальнейшем трудоустройстве.