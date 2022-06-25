США и еще четыре страны создали тихоокеанский альянс

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении данных стран, размещенном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В нем отмечается, что партнерство Partners in the Blue Pacific (PBP) направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.

"Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм - партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов", - сказано в заявлении.

В нем также указано, что данная инициатива основана на давней приверженности Австралии, Британии, Новой Зеландии, США и Японии региону, "на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами".

"Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств", - говорится в заявлении.

Страны партнерства планируют, как сообщается, усилить поддержку тихоокеанских приоритетов, согласно стратегии Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года, которую, как ожидается, собираются принять на грядущем саммите лидеров государств организации.

"Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов для их реализации. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона", - указано в заявлении.