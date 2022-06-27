В США мужчина напал на экс-адвоката Трампа

Работника продуктового магазина в американском городе Нью-Йорк арестовали после нападения на Рудольфа Джулиани - экс-мэра Нью-Йорка, работавшего также юристом экс-президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на полицию, а также самого пострадавшего.

По данным издания, 39-летний мужчина ударил Джулиани по спине в тот момент, когда тот шел по магазину. Удар при этом сопровождался упоминаниями темы абортов и оскорблениями в адрес экс-мэра.

Напомним, в пятницу Верховный суд США отменил вынесенное почти половину столетия назад постановление, согласно которому федеральные власти государства гарантируют права, касающиеся абортов.