Индию назвали «аномалией» рынка топлива

Мировые энергорынки в 2022 году столкнулись с очередной "аномалией", когда ведущий экспортер топлива Индия стала серьезным импортером. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Импорт бензина со стороны Индии вырос примерно до 13 тыс. баррелей в день, что стало максимумом с конца прошлого года. Импорт дизтоплива же может вырасти до рекордных с февраля 2020 года показателей, до 48 тыс. баррелей в день.

В публикации отметили, что резкий и неожиданный спрос на топливо связан с необходимостью покрыть местный дефицит. Сама же нехватка топлива в стране произошла после резкого роста цен на нефть в мире, после которого частные нефтеперерабатывающие заводы в стране стали продавать топливо за пределы Индии.

Аналитики посчитали, что активность Индии приводит к уменьшению запасов топливо во всей Азии. В свою очередь Китай, который был основным поставщиком дизтоплива и бензина в регионе, начал сокращать свои операции.