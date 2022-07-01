ВС Турции по праву входят в число сильнейших в мире

Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира. ​​​​​​​

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции, мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", - заверил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, Вооруженные силы Турции продолжают демонстрировать новые успехи.

По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.​​​​​​ "Борьба с терроризмом продолжится до полного устранения этой угрозы", - подчеркнул он.

Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции.

Глава государства отметил, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США.

"Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии", - констатировал турецкий лидер.

Глава государства отметил, что ряд стран НАТО не оказывают Анкаре поддержку в вопросе борьбы с терроризмом. "Мы не забываем о тех, кто отвернулся от нас", - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган коснулся темы итогов последнего саммита НАТО в Мадриде.

По его словам, в случае, если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерить, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО. "Пусть в этом никто не сомневается", - подчеркнул Эрдоган, напомнив, что приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса.

Президент Эрдоган далее выступил с предупреждением в адрес Афин. "Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе", - сказал турецкий лидер.