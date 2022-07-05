Рестораны McDonald's перестали работать в Казахстане

Рестораны американской компании McDonald's, которые покинули российский рынок, приостановили работу в Казахстане "по техническим причинам". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дорогие гости! Сообщаем, что рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении на официальной странице ресторана в одной из соцсетей.

Предполагается, что рестораны в Казахстане могли закрыть из-за ухода официального поставщика из России, откуда в Казахстан поступало "сырье".