Тело, плавающее в канале, оказалось медитирующим мужчиной

В Таиланде тело, плавающее в водном канале, оказалось медитирующим мужчиной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жители Бангкока обратили внимание на неподвижное тело мужчины, которое плавало по городскому каналу, наполненному мусором. Решив, что это труп, один из очевидцев спустился в воду, чтобы рассмотреть его поближе. Но едва он коснулся незнакомца, тот открыл глаза и начал подавать признаки жизни.

"Когда кто-то попытался вытащить его из воды, он вдруг заговорил. Он сказал, что занимается медитацией", - рассказал один из очевидцев.

После того, как мужчине помогли выбраться из воды, на место инцидента приехала бригада врачей. Медики осмотрели тайца, подтвердив, что он находится в трезвом состоянии и без проблем со здоровьем, поэтому его отправили домой.